Жаров: Роскомнадзор заблокирует Telegram вне зависимости от юрлица

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил 14 января, что изменение юридического лица заблокированного в России мессенджера Telegram не повлияет на его блокировку. Павел Дуров заявил о ликвидации компании Telegram Messenger LLP

Основатель Telegram Павел Дуров на прошлой неделе проинформировал о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, которая внесена в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора. Ранее он указывал эту компанию как основную для этого мессенджера. Заявление о ликвидации Telegram Messenger LLP было подписано Дуровым 19 декабря 2018 года.

Как заявил Жаров. "изменение юридической организации компании не влияет на исполнение или неисполнение законодательства РФ конкретным организатором распространения информации", передает РИА Новости.

Компания Telegram Messenger LLP была учреждена 21 февраля 2014 года двумя компаниями — Dogged Labs Ltd (Британские Виргинские острова) и Telegraph Inc. (Белиз). В мае прошлого года место первой компании заняла компания Telegram Messenger Inc., также зарегистрированная на Британских Виргинских островах.