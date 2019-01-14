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Борис Дубровский отметил лучших журналистов Челябинской области

14 января 2019, 21:32 [«Аргументы Недели. Челябинск», Анна Поперечная ]

Борис Дубровский отметил лучших журналистов Челябинской области
Борис Дубровский и Олег Каргаполов

Губернатор Челябинской области сегодня, 14 января, отметил лучших журналистов Южного Урала на торжественном приеме, посвященном Дню российской прессы. Торжественный прием начали с минуты молчания, почтили память погибших в Магнитогорске.

Губернатор поблагодарил всех присутствующих за оперативное и честное освещение трагедии в Магнитке. На торжественном приеме губернатор вручил журналистам благодарственные письма и дипломы.  Диплом «За лучшую журналистскую работу» вручили Светлане Полежаевой из газеты «Копейский рабочий». В статье «Я защищаю нерожденных младенцев. Откровения доабортного консультанта»

Званием заслуженного журналиста РФ удостоили Светлану Зацеву, главного редактора газеты «Саткинский рабочий».  Также губернаторскими дипломами были отмечены работы Олега Каргаполова, фокорреспондента газеты «Вечерний Челябинск» и Евгения Ткаченко, спецкорреспондента ТАСС.

 

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