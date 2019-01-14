//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- По совету Пугачевой с помощью суррогатной матери у актера Миронова появился сын
- Анна Хилькевич отправилась в отпуск "в чем была"
- Крис Пратт породнится с Арнольдом Шварценеггером
- Бузова показала подарок фаната стоимостью 10 миллионов
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Борис Дубровский отметил лучших журналистов Челябинской области
14 января 2019, 21:32 [«Аргументы Недели. Челябинск», Анна Поперечная ]
Губернатор Челябинской области сегодня, 14 января, отметил лучших журналистов Южного Урала на торжественном приеме, посвященном Дню российской прессы. Торжественный прием начали с минуты молчания, почтили память погибших в Магнитогорске.
Губернатор поблагодарил всех присутствующих за оперативное и честное освещение трагедии в Магнитке. На торжественном приеме губернатор вручил журналистам благодарственные письма и дипломы. Диплом «За лучшую журналистскую работу» вручили Светлане Полежаевой из газеты «Копейский рабочий». В статье «Я защищаю нерожденных младенцев. Откровения доабортного консультанта».
Званием заслуженного журналиста РФ удостоили Светлану Зацеву, главного редактора газеты «Саткинский рабочий». Также губернаторскими дипломами были отмечены работы Олега Каргаполова, фокорреспондента газеты «Вечерний Челябинск» и Евгения Ткаченко, спецкорреспондента ТАСС.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
Борис Дубровский отметил лучших журналистов Челябинской области 14.01 21:32
Они будут драться за Кубок Президента 14.01 12:11
Потерявшим жилье магнитогорцам разъяснили, как они смогут получить квартиру 11.01 19:52
Создана петиция с требованием наказать украинского пранкера Вольнова 11.01 15:02
В Челябинске эксперты обсудили развитие современных СМИ 11.01 12:22
Госдума решила поддержать районные газеты 11.01 09:43
//Новости МирТесен
Челябинский аэропорт открывает десять льготных маршрутов 10.01 22:17
На Южном Урале активно развивается портал «Витрина закупок» 10.01 14:36
Борис Дубровский подарил воспитаннице детского дома поездку по Золотому кольцу 10.01 12:39
//Новости СМИ2
Курчатов: его ядерная изомерия 10.01 08:34
Дмитрий Медведев выделил 147 млн. рублей пострадавшим в Магнитогорске 09.01 19:43
В Магнитогорске проведут технический аудит разрушенного дома 09.01 14:37
В Челябинске и Москве почтили память погибших в Магнитогорске 09.01 12:27
Экс-министр уверен, что журналисты поднимают панику в Магнитогорске 05.01 16:26
В сгоревшей маршрутке в Магнитогорске могла находиться семья водителя 05.01 14:35
//Новости ADWILE
Трагедия в Магнитогорске: журналистов просят раскрыть источники информации 04.01 15:45
ММК перечислил 100 миллионов рублей для помощи магнитогорцам 04.01 13:42
YouTube заблокировал эфир украинского пранкера 04.01 11:15
ММК оказал помощь пострадавшим в Магнитогорске 03.01 15:50
В Челябинске прошла акция «Магнитка, мы с тобой!» 03.01 15:13
Пострадавшим в Магнитогорске окажут помощь Сбербанк и Росавиация 03.01 12:53
//Новости партнеров
Семьи погибших в Магнитогорске получат материальную помощь 03.01 11:35
Челябинцы возложат цветы к «Орленку» в память о погибших в Магнитогорске 03.01 11:04
На Южном Урале состоится этап Кубка мира по фристайлу 28.12 16:23
Владимир Бурматов помог убрать зоопарк из двора Челябинска 28.12 16:18
На Кировке продлили светящийся коридор 28.12 15:34