Япония: необычные новинки для женского обаяния

Индустрия красоты в Японии продвигается вперед семимильными шагами. Различные косметические и технические новинки появляются каждый день. Есть среди них и весьма странные приспособления.

Страна восходящего солнца продолжает поражать воображение неподготовленных иностранцев. Взять к примеру очки, которые за короткое время сформируют двойное веко, так желанное азиатками.

Но если к очкам, даже странным, общественность уже более-менее привыкла, то совсем уж своеобразное впечатление производит силиконовый "мундштук" от морщин в виде гигантских губ...