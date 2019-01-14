Спасатели поделились рекомендациями для купающихся на Крещение

Гражданам следует перекусить за час до того, как окунаться в прорубь во время крещенских купаний, рассказал глава Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергей Ежов.

"Категорически запрещается употребление алкоголя, потому что алкоголь нарушает естественную терморегуляцию организма, могут быть всяческие последствия", - сказал начальник ведомства.

Он также добавил, что перед погружением желательно сделать легкую разминку, а неподготовленным людям больше одной минуты в ледяной воде лучше не находиться, передает Агентство "Москва".

Также Ежов отметил, что за купающимися на Крещение москвичами и гостями столицы на пляжах в Серебряном бору будет осуществляться наблюдение при помощи беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, в распоряжении службы в настоящий момент есть два дрона, ведомство приобрело их в декабре. Аппараты будут использоваться там, где сосредоточено наибольшее число пляжей.

Он отметил, что на местах для проведения купания разместят водолазное оборудование. В непосредственной близости к участкам помимо бригад скорой помощи также будут дежурить водолазы.