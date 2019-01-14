В Черном море, у берегов Крыма зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7 балла
14 января 2019, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]
В Черном море, у берегов Крымского полуострова, зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7 балла по шкале Рихтера. Такая информация предоставлена Европейским-Средиземноморским сейсмологическим центром. Толчок произошел в ночь на 13 января на глубине 10 километров и в 28 километрах от города Судак, пишут «Аргументы недели-Крым».
Директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Юрий ВОЛЬФМАН отметил, что землетрясение не было ощутимо крымчанам и не привело к негативным последствиям, пишет «РИА Крым».