В Черном море, у берегов Крыма зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7 балла

В Черном море, у берегов Крымского полуострова, зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7 балла по шкале Рихтера. Такая информация предоставлена Европейским-Средиземноморским сейсмологическим центром. Толчок произошел в ночь на 13 января на глубине 10 километров и в 28 километрах от города Судак, пишут «Аргументы недели-Крым».

Директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Юрий ВОЛЬФМАН отметил, что землетрясение не было ощутимо крымчанам и не привело к негативным последствиям, пишет «РИА Крым».