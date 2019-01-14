Как не допустить повторения магнитогорской катастрофы?

Сегодня в городе Шахты Ростовской области произошла очередная газовая трагедия. Чиновники и законодатели в очередной раз задумались, что же такое сделать, чтобы не повторялись газовые взрывы в жилых домах, чтобы это было и эффективно, и недорого. А между тем, есть простейшие решения сложившейся проблемы.



Законодатели предлагают внести в Жилищный Кодекс обязанность оснащать жилые многоквартирные дома только плитами с автоматическим отключением газовых плит (система "газ-контроль"). Начать предлагается с новостроек и домов после капитального ремонта. Но помимо этой хорошей, но не дешёвой идеи есть и более простые варианты.



Прежде всего решить вопрос принудительной вентиляции квартир. После распространения в строительстве пластиковых окон массово нарушена циркуляция воздуха в квартирах. Во-первых, отсутствие кислорода способствует самозатуханию горелки, во-вторых, перестаёт работать воздушная вентиляция. Для решения этого диссонанса необходимо всего лишь в каждой комнате ниже окна просверлить вентиляционное отверстие естественного притока воздуха, защитив его фильтром и клапаном. Такое уже используется в современном строительстве. И даже при закрытых пластиковых окнах в квартиру будет попадать воздух, а через вентиляционные отверстия будут вытягиваться неприятные запахи, в том числе и газ, в случае его утечки. Таким образом на кухнях необходимо предусмотреть не одно вентиляционное отверстие, а два, поскольку обычно в одно-единственное отверстие обыватели вставляют трубу вытяжки, расположенной над варочной панелью - чтобы вытягивать неприятные запахи. А второе окно вентиляции работало бы на естественный вывод газа из помещения, в случае его утечки.



Снижение газовой аварийности нужно решать в комплексе с утеплением домов и качества отопления. Ведь не секрет, что в регионах, где изношенные котельные не справляются с поддержанием санитарной температуры в квартирах зимой, жители сами отапливают дома с помощью газовых конфорок и приспособлений к ним. Включил на целый день и забыл. Вот и опасность взрыва. Были бы у них горячие батареи, то включали бы газ только для приготовления пищи.



И самый радикальный метод - это не запаха неприятного добавлять в газовую смесь, а попросту заменить во всех многоквартирных домах газовые плиты на электрические. Оставить газ только в частном секторе. На фоне массового сброса электроэнергии в реки, сжигания неиспользованных мощностей электростанций лампами уличного освещения днём, лучше пусть эти мощности уйдут в жилищный фонд, который и не так много потребляет в масштабе глобальности проблемы. Да и жителям сподручнее экономить электричество по счётчику, нежели газ без счётчика.



