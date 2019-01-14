В подмосковной Истре нашли некрополь возрастом 4,5 тысячи лет

В подмосковной Истре ученые Института археологии РАН обнаружили некрополь с боевыми каменными топорами возрастом 4.5 тысячи лет. Захоронение датируется 2600-2500 годами до нашей эры.

Его нашли при исследовании археологами территории частной школы. При раскопках были обнаружены боевые и ритуальные топоры, наконечники дротиков, ножи, а также погребальные сосуды, пишет ТАСС.

Находки обнаружены в ходе раскопок села Кривощеково, первого русского поселения на месте данного областного центра - одного из самых быстрорастущих городов России, сообщил руководитель экспедиции.

Находки - ровесники пирамиды Хеопса. Они встречаются археологам крайне редко. Последний раз предметы данного периода были обнаружены в Московской области более чем четверть века назад.