Он сделал предложение той, что чуть его не убила, прямо в зале суда

Процесс по делу о нападении женщины с ножом на своего сожителя удивил многих. В Нижнекамске многие обсуждают историю о том, как девушка нанесла своему возлюбленному 13 ножевых ранений. Но дело даже не в том, что ссора закончилась так плачевно, а в том, что потерпевший в зале суда неожиданно сделал предложение руки и сердца той, что чуть его не убила.

Оба участника во врем конфликта были сильно пьяны, и во время ссоры подсудимая набросилась на сожителя. Мужчине пришлось спасаться бегством и обратиться за помощью в больницу. В суде виновная настаивала, что убивать любимого вовсе не хотела, а потерпевший написал заявление о примирении сторон.

Обвинение требует для преступницы 6 лет лишения свободы, но, как пишет издание «СПИД-Инфо», оба участника дела заявили, что не зависимо от решения суда они собираются подать заявление в ЗАГС.