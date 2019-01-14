В ресторане Дубая посетители будут платить за недоеденное блюдо

Один из ресторанов в Дубае решил взимать с посетителей штраф за недоеденное блюдо. Сумма взыскания составляет 50 дихармов или же около тысячи российских рублей.

В ресторане Gulou Hotpot решили штрафовать гостей заведения за недоеденное блюдо хого. Оно представляет собой бульон с добавлением мяса, рыбы, овощей и лапши и готовится прямо на столе, сообщает Мир24. Если клиент не сможет съесть хого целиком, то будет вынужден оплатить штраф, равный 50 дихармов. В пересчёте на российскую валюту сумма составляет около тысячи рублей. В ресторане считают, что подобный метод может стать одним из способов борьбы с нерациональным расходованием пищи, а также снизит количество отходов.