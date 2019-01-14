Почему бананы в Сибири стоят 70 руб, а в Феодосии 115 руб?

Сравнивая цены, жители России удивлены, что селедка в Феодосии стоит дороже, чем на Урале. Житель крымской Феодосии прошелся по продовольственному рынку и сделал видеозапись цен на различные продукты. Чтобы легче было делать сравнения, он сразу привел их в рублях, долларах и гривнах. Видимо последнее и вызвало комментарий «Надо же, как спокойно и уверенно гуляют по Крыму украинцы!».

Сравнивая цены, жители различных российских регионов и Украины отмечают:

- «Цены на уровне киевских»,

- «В Красноперекопске цены дешевле»,

- «Бананы 115 рэ! Они в Сибири у нас 70 рэ!»,

- «Меня цена на селедку поразила – 200 р! Ее может особым образом солили? У нас на Урале 120-180»,

- «Антисанитария! В Крыму про перчатки слышали вообще?! Мясо руками брать!»,

- «Очень дорогой у вас рынок. У нас в Подмосковье в сетевых магазинах дешевле»,

- «Цена на рыбу удивила! В Челябинске рыба дешевле»,

- «Данное видео вызвало недоумение и вопрос: а зачем сравнивать цены в рублях и гривнах? Какое отношение стоимость еды в Крыму имеет к Украине?».