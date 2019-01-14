50-летняя русская вдова досталась по наследству брату нигерийского принца

О том, что в Череповце этой осенью умер нигерийский принц, написали многие местные СМИ. И вот теперь его 50-летняя вдова по наследству достается младшему брату принца. Таковы законы Нигерии.

Выбирая себе в мужья нигерийского парня, с которым она 3 года переписывалась на сайте знакомств, 50-летняя русская жительница Череповца даже не догадывалась, что он принц. «Я не знала, что он принц, выходя замуж. Он пригласил к себе в Лагос, я поехала, ни зная ни английского, ни африканского языка. Это была первая поездка за границу, первый самолет и первая настоящая любовь», — цитирует Наталью Веденину издание "СПИД-Инфо" и подробно рассказывает об истории знакомства.

Разница в возрасте в 18 лет, незнание языка и различия в менталитете, не смутила влюбленных, и они решили пожениться. «Я - инвалид второй группы, гипертоник, жара мне противопоказана. Пауленок знал об этом. Поэтому решил все бросить и уехать со мной в Россию. Помогла ему оформиться в училище, где он за три месяца выучил русский язык. Сдал экзамен на отлично, получил сертификат на временное проживание. Потом ему предоставили вид на жительство. Затем он принял гражданство, получил российский паспорт», - вспоминает Наталья. Принц даже пробовал устроиться на работу трактористом, но долго продержаться не смог, жил временными заработками, в основном помогал соседям с компьютерами. Полтора года назад в русско-нигерийской семье родилась двойня. А этой осенью случилось несчастье. Поход в местный клуб закончился для нигерийца инфарктом. Он просто вышел танцевать и упал замертво. Приехавшие врачи уже ничего не смогли сделать.

Сейчас рядом с Натальей брат мужа Майкл. По местным нигерийским законам русская жена ему достается по наследству. И он обязан содержать ее и обеспечивать детей. Но это у себя на родине, а в России все всегда немного иначе. «Я могла бы стать женой Майкла, но я не стану этого делать. Ни в коем случае. Я не могу с ним лечь в постель, мне странно иметь с ним близкие отношения. Пока еще я слишком привязана к своему мужу. Но и выгнать его не могу. Он ведь не работает, получается, я его обеспечиваю. Ну куда я его погоню? Пусть уж теперь живет. В тесноте, да не в обиде», - рассуждает сердобольная женщина.