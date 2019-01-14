Московских водителей предупреждают о тяжелой ситуации на дорогах
14 января 2019, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]
Московские власти предупреждают столичных водителей о тяжелой ситуации на дорогах. Согласно последней информации, дорожная обстановка в городе ухудшится из-за снегопада и возможной метели.
Автомобилистам рекомендуют быть максимально осторожными и внимательными за рулем, а по возможности пересесть сегодня на общественный транспорт, передает "Росбалт".
Вечером в понедельник на дорогах Москвы возможно увеличение числа дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, не исключено, что возникнут многокилометровые пробки. Предполагается, что снегопад продолжится и во вторник, 15 января.
Отмечается также, что на трассах может быть очень скользко.