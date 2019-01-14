Парикмахер попал в полицию за то, что подстриг спящую девушку

В одном из автобусов Гонконга случилось необычное происшествие. Пожилой мужчина был арестован полицией за то, что отрезал спящей девушке несколько сантиметров волос.

Пожилой мужчина оказался в автобусе сидящим сразу за спящей девушкой, чьи длинные волосы быстро начали раздражать пассажира, сообщает Lenta.Ru. В итоге китаец достал из своей сумки ножницы и просто отрезал девушке несколько сантиметров волос! Очевидцы произошедшего попытались вразумить мужчину и разбудили пострадавшую. Девушка, шокированная внезапным преображением, не оценила старания горе-парикмахера и заплакала.

Полицию вызвал водитель автобуса. Виновник происшествия попытался покинуть место действия, но сделать это ему не позволили другие пассажиры. Полицейские арестовали 65-летнего китайца по подозрению в нанесении телесного повреждения. Сам мужчина в своё оправдание заявил, что является парикмахером-стилистом, а потому всегда носит ножницы при себе.