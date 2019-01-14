В России могут появиться автомобильные номера зеленого цвета

В России могут появиться автомобили с зелеными номерами. Соответствующую информацию в понедельник, 14 января, предоставил советник соруководителя рабочей группы НТИ "Автонет" Роман Малкин.

Предполагается, что зеленые номера могут получить электрокары. Данная мера положит начало масштабной работе по распространению и популяризации электромобилей, а также позволит сделать машины такого типа узнаваемыми на дорогах, сообщает РИА "Новости"

Известно, что подобную инициативу в скором времени направят на согласования в Министерство транспорта РФ, МВД и некоторые другие федеральные органы власти.