Студентку отчислили за объятия с женихом на территории университета.

Девушку отчислили из египетского университета за объятия с женихом в кампусе. На глаза руководству учебного заведения попало видео, где студентке делает предложение её жених. После этого девушку исключили из университета.

Студентку одного из старейших университетов в мире отчислили за объятия с мужчиной. Девушка изучала арабский язык в университете аль-Азхара в Каире, сообщает Lenta.Ru.

До руководства учебного заведения дошло видео, на котором мужчина делает девушке предложение, а затем обнимает её. Действие происходит в кампусе университета. После этого студентку решено было отчислить.

Представитель учебного заведения Ахмад Зарей пояснил, что мера наказания выбрана обосновано, ввиду того, что девушка своим поведением нарушила университетские правила. Также он уточнил, что у студентки есть возможность подать апелляцию высшей дисциплинарной комиссии и надеяться на то, что наказание будет смягчено.