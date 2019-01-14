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На защите прав граждан, интересов общества и государства

14 января 2019, 12:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На защите прав граждан, интересов общества и государства

Сотрудников органов прокуратуры, работающих на Кубани, с 297-ой годовщиной со дня образования ведомства в России поздравили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

В праздничном мероприятии, посвященном Дню работника прокуратуры, также приняли участие митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, председатель Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Алексей Шишкин, руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко, председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов, начальник УФСБ России по Краснодарскому краю Игорь Колосов.

Первым своих коллег с профессиональным праздником поздравил прокурор края Сергей Табельский. Он напомнил, что одно из основных направлений деятельности прокуратуры – защита прав граждан, интересов общества и государства.

«Проделана значительная работа по укреплению законности и правопорядка, восстановлению нарушенных прав граждан. Мы продолжаем быть открытыми для личного общения с людьми», – отметил Сергей Табельский.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул особую роль сотрудников органов прокуратуры в поддержании законности и правопорядка в регионе, защите законных прав и интересов жителей края.

«Ваша работа необходима, чтобы регион дальше развивался, набирал темпы экономического роста. И сегодня прокуратура занимается наиболее острыми проблемами, требующими максимально быстрого разрешения», – сказал губернатор.

В свою очередь спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что на протяжении всей своей истории, прокуратура была и остается важнейшим звеном правоохранительной системы.

«Прокуратура Кубани всегда олицетворяла и олицетворяет верховенство Закона. Вы отстаиваете права наших граждан, защищаете их интересы. Благодаря вашему профессионализму растет доверие населения к надзорным и правоохранительным органам», – отметил Юрий Бурлачко.

Отдельные слова благодарности спикер ЗСК сказал ветеранам ведомства: «Наработанный вами опыт служит большим подспорьем в становлении молодых сотрудников прокуратуры».

В заключение Юрий Бурлачко выразил уверенность, что конструктивные рабочие отношения между кубанским парламентом и прокуратурой Краснодарского края будут и впредь способствовать повышению качества законотворческой работы в целом.

«Нам важно ваше профессиональное участие в законотворческом процессе, ваши оценки и мнения. Представители прокуратуры края и лично прокурор края - Сергей Владимирович присутствуют на сессиях Законодательного Собрания. Сотрудники прокуратуры принимают активное участие в

заседаниях постоянных комитетов ЗСК. Заключения, представляемые вашим ведомством на проекты краевых нормативных актов, носят глубокий характер и имеют неизменно высокий уровень их подготовки и проработки», – подчеркнул спикер ЗСК.

На праздничном мероприятии лучшие сотрудники кубанской прокуратуры были отмечены ведомственными наградами, получили очередные классные чины.

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ХС

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