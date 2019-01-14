Жителей Москвы в ближайшие дни ожидает аномальное потепление

Синоптики предупреждают, что жителей Москвы в ближайшее время ожидает аномальное для данного времени года потепление. На столицу в настоящий момент надвигается теплый атлантический циклон.

Предполагается, что в ближайшие дни в ночное время температура воздуха будет составлять минус 3 градуса, а днем столбики термометров будут подниматься выше нуля. Как уточняет ФБА "Экономика сегодня", город накроют снегопады. Кроме того, в Москве поднимается сильный ветер.

Метеорологи утверждают, что температурный фон в столице в ближайшие дни будет примерно на 5 градусов выше нормы для середины января.