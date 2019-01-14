Гражданам Украины не станут мешать при въезде в Россию

Москва не станет предпринимать никаких мер, которые могли бы усложнить въезд на территорию страны для граждан Украины. Об этом решении сообщил замглавы МИД России Евгений Иванов.

"Увязывание законодательных инициатив, упрощающих порядок приема в гражданство РФ, с возможностью изменения безвизового режима неверно. Мы не рассматриваем никаких мер, которые могли бы усложнить въезд в РФ для граждан Украины", - заявил замглавы МИД Евгений Иванов.

Несмотря на то, что на территории самой Украины военное положение закончилось ещё в декабре, от Госпогранслужбы страны поступило сообщение, что с тех пор на территорию Незалежной не пропустили более 800 граждан России, сообщает РИА Новости.