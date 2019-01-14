4 человека могут находиться под завалами после взрыва в городе Шахты

По данным экстренных служб Ростовской области, несколько пострадавших находятся под завалами, возможно - четыре человека, после взрыва бытового газа в жилом доме № 16 по улице Хабарова в городе Шахты.

Взрыв газа в девятиэтажном жилом доме произошел ранним утром. Спасатели работают на месте взрыва газа в Ростовской области. Из под завалов спасены 8 человек, в том числе младенец. Пятерых пострадавших госпитализировали. Одна женщина погибла. Ее тело извлечено из-под завалов.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прибыл на место происшествия, - передает RT. Он уточнил, что пострадали 13 человек. Глава региона подчеркнул, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме города Шахты.