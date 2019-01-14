В доме в городе Шахты в Ростовской области произошел взрыв газа
14 января 2019, 07:44 [ «Аргументы Недели» ]
Сильный взрыв бытового газа произошел ранним утром в одном из многоквартирных жилых домов по улице Хабарова в городе Шахты Ростовской области. На данный момент известно о пяти пострадавших, - сообщает kp.ru.
Из-за взрыва обрушились конструкции на девятом и восьмом этажах дома. Повреждены не менее четырех квартир. 140 жильцов дома были эвакуированы. На месте происшествия сейчас работают пожарно-спасательные и другие оперативные службы.
Уточняется, что 72-квартирный дом был построен в 1993 году. Этот девятиэтажный дом стоит вплотную к пятиэтажке.
Спасатели предположили, что вероятнее всего, взрыв прогремел в одной из квартир на девятом этаже жилого дома.
Напомним, в Магнитогорске взрыв газа произошел в жилом доме 31 декабря 2018 года. Погибли 39 человек. Проводится расследование. СМИ пишут, что квартиру, в которой произошел взрыв, сдавали посуточно.