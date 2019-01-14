Арбитр разбил лицо подростку- хоккеисту во время юношеского турнира на Урале

На Урале во время юношеского турнира в Златоусте Челябинской области арбитр физически "наказал" 11-летнего подростка, удаленного за нарушение правил. Во время матча между командами «Металлург Златоуст» и «Спутник Миасс» юный хоккеист нарушил правила игры и его удалили, направляясь на скамейку штрафников парень так расстроился, что ударил клюшкой по бортику.

Арбитра это разозлило, и он подъехал к скамейке запасных, наотмашь ударил хоккеиста по лицу. Возмущенные родители юного спортсмена потребовали извиниться перед их сыном, но судья отказался, - сообщает Ура.ру.

По данным «Федерального агентства новостей», арбитр с такой силой ударил ребенка, что хоккеист на несколько секунд потерял сознание, его привели его в чувство болельщики. У ребенка оказалась разбита губа.

Видеозапись инцидента попала в сеть. В комментариях говорят, что судья не ударил, а просто толкнул мальчика.

В областной федерации хоккея поступок арбитра пока не прокомментировали.