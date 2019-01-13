Ребёнок из Дагестана умер из-за ошибки врачей

Тринадцатилетний дагестанский школьник умер из-за ошибочного диагноза врачей. Когда заболевание мальчика наконец определили, драгоценное время уже было упущено.

Изначально родители привели сына в частную клинику, врачи которой поставили ребёнку ложный диагноз и отправили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Там и определили болезнь мальчика – менингококковая инфекция. Ребёнка доставили в Республиканский центр инфекционных болезней, но время, необходимое для спасения тринадцатилетнего пациента, уже было упущено, передаёт РИА Новости.

"Молниеносное течение болезни привело к летальному исходу. На данный момент министерством здравоохранения Дагестана проводится вакцинация и антибиотикопрофилактика всех контактных лиц с ребенком, в том числе и в школе, где учился мальчик", - сообщили в прес-службе регионального минздрава.