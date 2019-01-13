В РПЦ ответили на выпад Порошенко

В РПЦ ответили на сомнения Петра Порошенко о каноничности Русской православной церкви и отметили, что президент Украины “вероятно, считает себя религиозным лидером”.

В РПЦ считают, что степень вмешательства власти в религиозную сферу на Украине является беспрецедентным и носит абсолютно беззаконный характер, сообщает Москва24.

"Разумеется, мы не собираемся никоим образом вступать в диалог с президентом Украины тогда, когда он пытается выдвигать какие-то претензии к Русской православной церкви, у Украинской православной церкви и иными способами вмешиваться в религиозные дела", - заявил представитель РПЦ.

Напомним, ранее Пётр Порошенко засомневался в каноничности Русской православной церкви и предложил РПЦ показать томос.