Ушёл из жизни Евгений Радомысленский

В Москве на 84 году жизни умер Евгений Радомысленский – театральный актёр, режиссёр, педагог, а также заслуженный деятель РСФСР. Об утрате сообщила ректор Института современного искусства.

Евгений Радомысленский умер в воскресенье, 13 января, в Москве. Об этом сообщила Ирина Сухолет, ректор Института современного искусства, в котором актёр проработал на протяжении четверти века.

"Евгений Вениаминович умер сегодня ночью. Очень тяжело... 25 лет он возглавлял кафедру актерского мастерства в ИСИ. И, казалось, так будет всегда…", рассказала она ТАСС.

Прощание с известным артистом состоится во вторник, 15 января, в 11:00 в фойе большого зала ДК им. Горбунова. Похоронен Радомысленский будет на Троекуровском кладбище после отпевания, которое пройдёт в храме архангела Михаила.