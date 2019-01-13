В Барнауле 5-летний мальчик пожаловался в СКР на пьяных мать и отца

В Барнауле пятилетний мальчик позвонил на "горячую линию", организованную краевым управлением Следственного комитета РФ, и пожаловался на пьяных родителей. В следственном управлении Следкома с целью незамедлительного реагирования на обращения граждан о совершенном или готовящемся преступлении в отношении детей в круглосуточном режиме организована работа телефонной линии "Ребенок в опасности".

Подводя итоги работы, в СКР рассказали об инциденте: в мае 2018 года на телефонную линию позвонил 5-летний мальчик, который пояснил, что проживающие совместно с ним взрослые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, спят, и за ним никто не присматривает.

Информация незамедлительно была передана в отдел полиции города Барнаула для проверки и принятии оперативных мер к обеспечению безопасности ребенка.