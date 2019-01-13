При пожаре на НПЗ на Ставрополье пострадали пять человек

В результате пожара на НПЗ в Ставропольском крае в городе Новопавловск в воскресенье утром пострадали пять человек. По данным краевого управления МЧС РФ, сообщение о пожаре на территории ООО «Шигл», расположенном в г. Новопавловск, в промзоне, поступило сегодня в 09-47.

На место происшествия немедленно выехали пожарные расчеты. Причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ по сливу топлива из резервуара. Пострадавшие люди доставлены в Новопавловскую ЦРБ.



Пожар, площадь которого составляла 40 м2, быстро потушили. На месте происшествия были задействованы 32 человек 13 единиц техники, в том числе от МЧС: 21 человек 8 единиц техники.