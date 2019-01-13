Каковы самые странные правила для отдыхающих на круизных лайнерах?

На многих круизных лайнерах пассажирам приходится соблюдать ряд довольно жестких правил, сообщает Insider. Некоторые из них могут показаться абсурдными, а некоторые - и вовсе шокировать.

Например, на таких судах можно столкнуться с запретом на ношение джинсов. В ресторанах лайнеров правила намного строже: туристам запрещено приходить на ужин в майке, бейсболке и шортах.

Встречается запрет на запуск воздушных змеев. Запрет катания на велосипедах и роликах по палубе, то же самое относится и к любой обуви с колесиками. На некоторых лайнерах под запретом видеоигры.

Пассажиры некоторых лайнеров не могут пронести на борт горячительные напитки, купленные на суше. На других - за право пройтись с бокалом по палубе может взиматься "пробковый сбор", бесплатно выпить можно лишь в каюте.

Курить на лайнерах также нередко запрещается. Помимо прочего, многие компании не разрешают гостям лайнера "дружить" с экипажем и "иметь с сотрудниками какой-либо физический контакт".

На многих круизных судах запрещено здороваться за руку с капитаном. Так компании пытаются обезопасить главного человека круизного корабля от возможных инфекционных заболеваний.

Часто запреты касаются возраста пассажиров: в круиз не пускают граждан моложе 16 лет, а молодые люди, достигшие возраста в 21 год должны находиться в круизе в сопровождении взрослого.