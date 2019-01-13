Правила въезда для грузовиков изменят в Москве с 14 января

В Москве с понедельника, 14 января, изменяется график движения грузовиков. В московском Центре организации дорожного движения сообщили: "С 14 января изменится порядок оформления разовых пропусков для грузового транспорта" и "время, ограничивающее передвижение грузовиков по городу, будет единым в течение всего года, вне зависимости от праздников и времени года – с 6.00 до 22.00".

Сейчас ограничения на въезд в Москву устанавливается по графику, который меняется на протяжении года: с 1 мая по 1 октября по пятницам, субботам, воскресеньям, накануне нерабочих праздничных дней, по нерабочим праздничным дням – с 6.00 до 24.00. В остальные дни – с 6.00 до 22.00.

Вводимын изменения упростят водителям порядок въезда в город, и для города пропадет необходимость дважды в год осуществлять перенастройку камер фото и видеофиксации.

Правила въезда, связанные с грузоподъемностью, остались прежние: автотранспорту грузоподъемностью более одной тонны запрещено движение в дневное время в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) и по ТТК; для грузовых автомобилей с максимальной массой более 12 тонн запрещены въезд и движение днем в пределах МКАД и по МКАД.

Изменения также коснутся порядка оформления разовых пропусков на въезд в Москву грузового транспорта. Получить разовый пропуск (сроком действия не более 5 суток) на одно транспортное средство заявители смогут не более двух раз в месяц. Срок рассмотрения таких запросов увеличится до 8 рабочих часов, - сообщается на сайте ЦОДД.