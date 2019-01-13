Киев планирует передать Константинополю храм с могилой основателя Москвы

Президент Украины Петр Порошенко вместе с главой украинской "новой церкви" Епифанием накануне посетил храм Спаса на Берестове, где похоронен основатель Москвы князь Юрий Долгорукий.

По информации украинских СМИ, Украина готова передать Константинопольскому патриарху Варфоломею более 10 храмов и монастырей. Вопрос передачи находится на контроле у советника президента.

По неподтвержденным пока данным, храм Спаса на Берестове также входит в число тех церквей, которые Украина уже пообещала передать патриарху Варфоломею ради предоставления автокефалии.

Церковь Спаса на Берестове - памятник истории и архитектуры. Он входит в комплекс Киево-Печерской Лавры. Здесь в 1157 году был похоронен князь Юрий Долгорукий, который считается основателем Москвы.