Хабаровское УМВД опровергло информацию о задержании блогера

В городе Амурске 8 января был похоронен неоднократно судимый местный житель, якобы криминальный авторитет Юрий Зарубин, и эти похороны получили широкий общественный резонанс.

В соцсетях после похорон появилась видеозапись, в которой утверждалось, что полиция перекрыла движение в городе для похоронной процессии и гроб несли сами начальники местной полиции и прокуратуры. Репост этого видео сделал блогера Виктор Торопцев. Вчера СМИ написали со ссылкой на соцсети, что блогер задержан за это видео и помещен в СИЗО.

В краевом УМВД подтвердили, что в Амурске восьмого января был похоронен неоднократно судимый местный житель, но подчеркнули, что дорожные инспекторы не позволяли процессии перекрывать улицу и выписывали штрафы. В региональных управлении МВД и прокуратуре опровергли информацию об участии в этих похоронах главы районной полиции и городского прокурора, - сообщает РИА Новости.

В УМВД рассказали, что опубликовавший видео и подписи к нему человек установлен, и он "не смог пояснить, почему он это сделал". В полицию для беседы его вызывали один раз. Сейчас он находится дома. Правоохранители рассматривают возможность подать в суд иск о защите чести и достоинства.