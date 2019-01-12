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Роспотребнадзор опроверг сообщения о зараженных гриппом мандаринах
12 января 2019, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о мандаринах, якобы зараженных вирусом гриппа, распространяющиеся через социальные сети и мессенджеры в ряде регионов России.
В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека призвали граждан не доверять случайным источникам информации. В случае возникновения сомнений в надлежащем качестве продуктов питания, в частности, мандаринов, специалисты порекомендовали обращаться в территориальные органы Роспотребнадзора для принятия мер.
«Роспотребнадзор в рамках контрольно-надзорных мероприятий (плановые и внеплановые закупки) проводит оценку качества и безопасности фруктов, в том числе мандаринов», - говорится в комментарии.
В целях профилактики острых кишечных инфекционных заболеваний и отравлений Роспотребнадзор рекомендует соблюдать простые правила: не приобретать овощи и фрукты в сомнительных торговых точках. У продавца должен быть опрятный вид и документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции. Сами фрукты должны быть спелыми, с неповрежденной кожицей и без признаков гниения.
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