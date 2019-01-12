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Дочь Пескова посоветовала молодежи поучиться скромности у чеченцев
12 января 2019, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]
Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, заявила в интервью, что московским миллениалам стоило бы поучиться скромности у чеченской молодежи.
Елизавета Пескова привела в своем инстаграме выдержки из интервью модному глянцевому журналу. Девушка, в частности, посетовала на то, что одежду ей приходиться покупать в Европе, потому что «в России ценник выше». Но насчет брендов и эксклюзивных вещей девушка «не заморачивается» и, по ее признанию, может годами носить одну и ту же вещь.
Елизавета также отметила, что любым брендовым шмоткам предпочтет путешествие: «Ни одна вещь в мире не принесет вам столько новых эмоций и знаний, как поездка в новое, либо давно уже любимое место». К тому же, по словам Елизаветы, у европейских миллениалов считается неприличным носить вещи, на покупку которых не заработал сам, а в столь юном возрасте мало кто успел заработать серьезные деньги.
Вспомнила дочь Дмитрия Пескова и свой недавний визит в Чечню, где она была гостьей главы республики Рамзана Кадырова и пообщалась с его дочерьми: «Московским миллениалам стоит поучиться у чеченской молодежи скромности и уважению к старшим», - считает Елизавета.
@tatler_russia INTERVIEW◽️Вы - настоящий специалист в сфере бьюти. Как вы считаете, почему миллениалы тратят больше на косметику и уход за собой, чем на одежду? Вы тоже так делаете? - Мне кажется люди наконец поняли, что важнее выглядеть ухоженным, нежели «нарядным». Красивая здоровая кожа и сияние в глазах - украшение поважнее. На данный момент стильно одеться можно и в масс маркет бренды.◽️ На какую брендовую сумку не миллениалу не стыдно потратить большую сумму денег? - На которую он заработал сам◽️Чем бренды могут удивить миллениалов? - Понятия не имею! Удивляться нужно не от новинок брендов, а от немного более важных вещей/событий.◽️На что вы скорее готовы потратить средства – на путешествия или на одежду? Почему? - На путешествия, конечно! Ни одна вещь в мире не принесёт вам так много эмоций и новых знаний, как поездка в новое, либо уже давно любимое место!◽️Вы обращаете внимание на эксклюзивность вещи? Вам важно, чтобы то, что вы покупаете, существовало в ограниченном количестве экземпляров? - Не заморачиваюсь по этому поводу. Скорее, мне вообще плевать. Могу годами носить одну и ту же вещь◽️Вы носите часы? Какие? Зачем нужны часы, если под рукой всегда есть айфон? - Часы я не ношу. Не только потому что не могу себе пока что позволить дорогие, но и потому что мне просто неудобно. А в детстве папа подарил мне часы Swatch, и носила я их на правой руке! ◽️Чему московским миллениалам стоит поучиться у миллениалов из Чеченской республики? - Скромности и уважению к старшим!◽️Вы делаете дорогие покупки в России или предпочитаете шопинг во время путешествий? - Не так часто балую себя дорогими покупками, только когда заработала, так что действую по ситуации. В России редко покупаю, ценник выше, к сожалению, чем в Европе, например. ◽️Водитель или такси, заказанное в приложении на телефоне? Почему? - Предпочитаю сама быть за рулём, так надежнее и комфортнее.◽️Какие ваши большие покупки могут быть непонятны для поколения ваших родителей? - Я не делаю больших покупок. Никто из моих знакомых не делает. В Европе у людей нашего возраста считается неприличным, чтобы за тебя платили родители, или ещё кто-то. А сами мы ещё заработать на что-то крупное не успели.⬇️
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