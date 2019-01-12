Дочь Пескова посоветовала молодежи поучиться скромности у чеченцев

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, заявила в интервью, что московским миллениалам стоило бы поучиться скромности у чеченской молодежи. Лиза Пескова в гостях у Кадырова училась готовить блюда чеченской кухни

Елизавета Пескова привела в своем инстаграме выдержки из интервью модному глянцевому журналу. Девушка, в частности, посетовала на то, что одежду ей приходиться покупать в Европе, потому что «в России ценник выше». Но насчет брендов и эксклюзивных вещей девушка «не заморачивается» и, по ее признанию, может годами носить одну и ту же вещь.

Елизавета также отметила, что любым брендовым шмоткам предпочтет путешествие: «Ни одна вещь в мире не принесет вам столько новых эмоций и знаний, как поездка в новое, либо давно уже любимое место». К тому же, по словам Елизаветы, у европейских миллениалов считается неприличным носить вещи, на покупку которых не заработал сам, а в столь юном возрасте мало кто успел заработать серьезные деньги.

Вспомнила дочь Дмитрия Пескова и свой недавний визит в Чечню, где она была гостьей главы республики Рамзана Кадырова и пообщалась с его дочерьми: «Московским миллениалам стоит поучиться у чеченской молодежи скромности и уважению к старшим», - считает Елизавета.