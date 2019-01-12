Эксперт рассказал о подорожании цен на продукты

За первые 9 дней 2018 года, по данным Росстата, цены в стране выросли на полпроцента. Так, инфляция резко ускорилась после повышения НДС, отмечает РБК. Больше всего подорожали огурцы, помидоры, капуста и проезд в общественном транспорте.

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ привел в пример бутылку молока на 910 или 930 граммов вместо литровой, сообщает НСН.

«Это традиция достаточно давняя. Продавцы стараются избегать увеличения цифр на ценниках, потому что потребитель это заметит, да и власти не всегда реагируют спокойно на то, что цены идут вверх – Антимонопольная служба может возбудить какие-то расследования. А так не все замечают, что в привычной бутылке стало меньше содержимого: уже не литр, а 900 граммов. Это уже достаточно привычный приём производителей», - отметил эксперт.