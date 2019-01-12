ЦОДД предупредил москвичей об ухудшении дорожных условий

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил, что в ближайшее время в столице ожидается сильный снегопад, и призвал к повышенной внимательности водителей и пешеходов.

«Синоптики обещают, что Москву накроет сильнейшим снегопадом. На дорогах будет не очень: заносы, ветер и ограниченная видимость. Будьте осторожны и за рулем, и при переходе дороги. Городской транспорт работает штатно», - сообщается в твиттере московского ЦОДД.

Ранее синоптики сообщали, что в субботу, 12 января, в столице возможна метель. «К нам приближается очень мощный атлантический циклон. Мы будем находиться на его южной окраине. Атмосферное давление будет понижаться», - рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.