Чиновнице, посоветовавшей врачам больницы «помыть полы», грозит увольнение

Временно исполняющая обязанности заместителя главы Владимирской области Марина Чекунова может не стать действующим замглавы после своего скандального высказывания в больнице в Струнино. Чиновница во Владимирской области посоветовала медикам мыть полы и носить бахилы

«При согласовании кандидатуры Марины Чекуновой на должность заместителя главы Владимирской области депутаты учтут ее скандальное высказывание, сделанное в больнице в Струнино», - заявил сегодня заместитель председателя регионального парламента Вячеслав Картухин.

Напомним, ранее чиновница побывала в Струнино Владимирской области. Больница в этом населенном пункте находится в плачевном состоянии из-за «оптимизации», жители пожаловались об этом президенту России Владимиру Путину, который распорядился решить проблему до 31 декабря 2018 года. В больнице Марина Чекунова вместо обсуждения предстоящего ремонта здания и обеспечения больницы современным оборудованием, узкими специалистами и лекарствами обрушилась с критикой на персонал учреждения: «Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?».

Поведение чиновницы вызвало бурный резонанс в сети. Пользователи уже дали меткое прозвище Марине Чекуновой – «Я вам не золотая рыбка», пишет «МК».