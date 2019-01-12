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Чиновнице, посоветовавшей врачам больницы «помыть полы», грозит увольнение
12 января 2019, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]
Временно исполняющая обязанности заместителя главы Владимирской области Марина Чекунова может не стать действующим замглавы после своего скандального высказывания в больнице в Струнино.
«При согласовании кандидатуры Марины Чекуновой на должность заместителя главы Владимирской области депутаты учтут ее скандальное высказывание, сделанное в больнице в Струнино», - заявил сегодня заместитель председателя регионального парламента Вячеслав Картухин.
Напомним, ранее чиновница побывала в Струнино Владимирской области. Больница в этом населенном пункте находится в плачевном состоянии из-за «оптимизации», жители пожаловались об этом президенту России Владимиру Путину, который распорядился решить проблему до 31 декабря 2018 года. В больнице Марина Чекунова вместо обсуждения предстоящего ремонта здания и обеспечения больницы современным оборудованием, узкими специалистами и лекарствами обрушилась с критикой на персонал учреждения: «Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?».
Поведение чиновницы вызвало бурный резонанс в сети. Пользователи уже дали меткое прозвище Марине Чекуновой – «Я вам не золотая рыбка», пишет «МК».
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