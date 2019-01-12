Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в стране

Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий января 2019 года возглавила позиция акушера-гинеколога-репродуктолога, открытая в Москве. Каким еще специалистам предлагают высокую зарплату?

Кандидату на вакансию акушера-гинеколога-репродуктолога работодатель готов предложить от 574 тысяч рублей до вычета НДФЛ. Технический директор и менеджер по продажам нефтепродуктов могут рассчитывать на аналогичную (более 500 тысяч рублей) зарплату. Пятерку самых высокооплачиваемых вакансий замыкают позиции Python developer (высокоуровневый язык программирования) в Москве и финансового директора во Владивостоке.

Вакансии командира воздушного судна, директора по рекламе и маркетингу, коммерческого директора, Senior Java developer (язык программирования) и стоматолога-ортопеда вошли в первую десятку самых высокооплачиваемых предложений от работодателей, сообщает РИА Новости.