Эксперт: Каким был 2018 год для аграрного сектора
12 января 2019, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, каким был год для аграрного сектора.
«Прошлый сезон был экономически хорошим. А с точки зрения показателей, он был рекордным по чуть ли не пяти позициям. Рекордные и сборы, и урожай для России. Соответственно, эти показатели придали определённый ореол значимости аграрному сектору и привели к существенному падению цен. И это привело к ухудшению экономики», — отметил он. Об этом сообщает НСН.