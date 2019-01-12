Эксперт: Каким был 2018 год для аграрного сектора

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, каким был год для аграрного сектора.

«Прошлый сезон был экономически хорошим. А с точки зрения показателей, он был рекордным по чуть ли не пяти позициям. Рекордные и сборы, и урожай для России. Соответственно, эти показатели придали определённый ореол значимости аграрному сектору и привели к существенному падению цен. И это привело к ухудшению экономики», — отметил он. Об этом сообщает НСН.