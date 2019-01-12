Сегодня отмечается День работника прокуратуры Российской Федерации

Сегодня в нашей стране отмечается День работника прокуратуры Российской Федерации. Со времен Петра Первого эти люди стоят на страже законных интересов государства, соблюдения прав гражданина.

Этот профессиональный праздник уходит корнями во времена Петра Первого, который 12 января (по старому стилю) 1722 года издал указ: «Надлежит быть при сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору».

Одной из выдающихся фигур в стремительно развивающемся институте прокуратуры в России XVII века стал Павел Иванович Ягужинский.

В Советской России Генеральная прокуратура была учреждена в 1922 году, войдя в состав Народного комиссариата юстиции. Лишь после распада СССР прокуратура оформилась в самостоятельный государственный орган, не принадлежащий ни к одной из ветвей власти. Ее основная функция – правозащитная. Именно в прокуратуру граждане могут обратиться с любыми своими бедами. Прокурорские работники осуществляют надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

А сегодня сотрудники прокуратуры Российской Федерации принимают поздравления от коллег и друзей, пишет портал Calend.ru.