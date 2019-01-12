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В Роскосмосе прокомментировали потерю связи с телескопом «Спектр-Р»

12 января 2019, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

В Роскосмосе прокомментировали потерю связи с телескопом «Спектр-Р»
фото: соцсети

В госкорпорации Роскосмос прокомментировали потерю связи с единственным российским космическим телескопом «Спектр-Р».  По данным Роскосмоса, космический аппарат «Спектр-Р» был запущен в 2011 году и срок активного его существования истёк в 2014 году.

Академик сообщил о потере единственного российского космического телескопа

Академик сообщил о потере единственного российского космического телескопа

"КА «Спектр-Р» превысил срок своего активного существования в два с половиной раза, продолжая выполнять поставленные задачи", - говорится в  сообщении корпорации, опубликованной в Твиттер. Следующий сеанс связи со «Спектром-Р» специалисты Главной оперативной группы управления КА проведут в 14.00 мск 13 января.

По сведениям Роскосмоса, хотя гарантийный срок активного существования телексопа истёк в 2014 г., он продолжал решать целевые задачи. Начиная с 10 января 2019 года в работе служебных систем возникли замечания, не позволяющие в настоящий момент осуществлять решение целевой задачи.

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