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Депутат Госдумы призвал родителей прививать детям моду на ЗОЖ, а не учить пить
12 января 2019, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья, врач, занимающийся проблемами здоровья новорожденных, Леонид Огуль призвал родителей лучше прививать детям привычки здорового образа жизни, а не учить пить вино.
Реаниматолог-неонатолог Леонид Огуль предложил родителям вводить моду на ЗОЖ после того, как другой депутат Госдумы Андрей Свинцов высказал мнение, что в семье должны рассказывать про алкоголь, родители должны приучать детей к хорошему алкоголю, и уже подростку дать бокал хорошего вина.
По словам Огуля, мнение о том, что родители могут научить ребёнка правильно пить спиртное - миф. Он отметил, что в России алкоголь в магазинах продается только лицам, достигшим совершеннолетия. "А дома наливать можно подросткам? По меньшей мере, это незаконно", - сказал Огуль РИА Новости.
Врач подчеркнул, что совместная дегустация спиртного вовсе не отбивает в дальнейшем у подростков желания выпить со сверстниками. Как сказал Огуль, "все закладывается в семье - привычки, взгляды и цели". "Берегите детей от влияния алкоголя только своим примером", - призвал детский доктор.
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