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Синоптики дали прогноз погоды в Москве на Крещение
12 января 2019, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики дали прогноз погоды в Москве на Крещение. По данным Гидрометцентра РФ, морозы из столичного региона сейчас отступают и к 19 января, когда православные верующие отмечают Крещение, не вернутся.
На следующих выходных в Москве, 19 и 20 января, дневная температура воздуха составит 2-7 градусов мороза. Ночью будет похолоднее, но не сильный мороз - от 5 до 10 градусов ниже нуля. Возможно снегопады.
Как объяснила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, на смену сильным морозам в Центральной России приходит атлантический циклон, который несет снег и потепление, - сообщается на сайте rg.ru.
В эти выходные, на Старый новый Год, воздух прогреется до минус 3 - минус 5 градусов, а к 15 января температура и может достигнуть положительных значений.
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