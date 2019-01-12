Академик сообщил о потере единственного российского космического телескопа

Директор Астрокосмического центра Физического института Академии наук (ФИАН) академик Николай Кардашев сообщил о потере связи с единственным российским космическим телескопом «Спектр-Р».

По данным академика, связь с телескопом «Спектр-Р» частично потеряна, аппарат не принимает команды с Земли, и часть сигналов есть. Кардашев отметил, что сейчас предпринимаются попытки наладить ситуацию. По словам ученого, подобные сбои связи бывали, есть надежда на восстановление связи. По его словам, аппарат не работает только на прием командной информации, но на Земле продолжают принимать научные данные от него.

Специалисты предприятия-производителя пытаются восстановить двустороннюю связь, но несколько таких попыток завершились неудачей. Гарантийный срок существования «Спектра-Р» уже истек.

Научный руководитель проекта «Радиоастрон» (космический аппарат «Спектр-Р») член-корреспондент РАН Юрий Ковалев рассказал, что связь со спутником потеряна с четверга, 10 января. Ковалев тоже выразл надежду на восстановление связи - спутник точно жив.

На весну запланирован запуск в космос нового российско-немецкого телескопа «Спектр-РГ».