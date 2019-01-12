//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Брат Криса Кельми сообщил о наследстве музыканта
- Загар Анастасии Волочковой начинает пугать поклонников
- Александр Цекало официально развелся с сестрой Веры Брежневой
- Имя россиянина - участника "Евровидения-2019" станет известно в конце января
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Экипаж "КамАЗ-мастер" дисквалифицирован на ралли "Дакар" из-за наезда на зрителя
12 января 2019, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]
Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова исключен из гоночного протокола в зачете грузовиков решением судей ралли-марафона "Дакар" за наезд на зрителя. "Дакар" проходит в Перу.
Инцидент произошел на спецучастке между городами Такной и Арекипой. На одном из сложных подъёмов за гонками наблюдала большая группа зрителей. Пилот пытался преодолеть подъём и объехать людей.
Но на 279-м километре спецучастка Каргинов наехал на 60-летнего мужчину из ЮАР, болельщик находился за пределами разрешенной зрительской зоны. Мужчина получил перелом бедренной кости и был доставлен в больницу на вертолете, - сообщает ТАСС. "КамАЗ-мастер" сожалеет об инциденте и готов оказать всяческое содействие в лечении пострадавшего, если это будет необходимо", — говорится в заявлении на официальном сайте коллектива.
В "КамАЗ-мастер" заявили, что во время происшествия пилот не увидел пострадавшего и о случившемся узнал только по приезде на бивуак.
Экипаж Каргинова занимал третье место в общем зачете грузовиков. Он выиграл третий и четвертый этапы "Дакара". Каргинов является победителем "Дакара" 2014 года, а также бронзовым призером гонки 2013 года.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
//В мире
ОБСЕ сообщила об утрате беспилотника в Донбассе из-за обстрела
//Новости МирТесен
//Культура
Кирилл Серебренников получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков за "Лето"
//Политика
СМИ: Биатлонист Шипулин будет баллотироваться на довыборах в Госдуму
//В мире
//Новости партнеров
//В мире
Эксперт прокомментировал запрет на полеты беспилотников над домом Порошенко
//Общество
//В мире
//В мире
Порошенко расхвалил турецкие беспилотники, которые Украина закупит у Турции
//Общество
Депутат Госдумы призвал родителей прививать детям моду на ЗОЖ, а не учить пить
//Новости СМИ2
//Общество
На крыше девятиэтажного жилого дома в Крыму взорвались газовые баллоны
//Общество
Чиновница во Владимирской области посоветовала медикам мыть полы и носить бахилы
//Общество
Академик сообщил о потере единственного российского космического телескопа
Имя россиянина - участника "Евровидения-2019" станет известно в конце января
//В мире
ДТП произошло в Ленинградской области, погибли двое детей и взрослый
//В мире
//В мире
Генерал Богдан: Украинские власти разработали план по возвращению Донбасса силой
//Общество
Юлия Началова, страдающая подагрой, рассказала о страшных болях
//В мире
В сети с восторгом комментирую фото Леры Кудрявцевой на отдыхе
//Общество
Ученые раскрыли самое эффективное и вкусное средство от кашля