Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова исключен из гоночного протокола в зачете грузовиков решением судей ралли-марафона "Дакар" за наезд на зрителя. "Дакар" проходит в Перу.

Инцидент произошел на спецучастке между городами Такной и Арекипой. На одном из сложных подъёмов за гонками наблюдала большая группа зрителей. Пилот пытался преодолеть подъём и объехать людей.

Но на 279-м километре спецучастка Каргинов наехал на 60-летнего мужчину из ЮАР, болельщик находился за пределами разрешенной зрительской зоны. Мужчина получил перелом бедренной кости и был доставлен в больницу на вертолете, - сообщает ТАСС. "КамАЗ-мастер" сожалеет об инциденте и готов оказать всяческое содействие в лечении пострадавшего, если это будет необходимо", — говорится в заявлении на официальном сайте коллектива.

В "КамАЗ-мастер" заявили, что во время происшествия пилот не увидел пострадавшего и о случившемся узнал только по приезде на бивуак.

Экипаж Каргинова занимал третье место в общем зачете грузовиков. Он выиграл третий и четвертый этапы "Дакара". Каргинов является победителем "Дакара" 2014 года, а также бронзовым призером гонки 2013 года.