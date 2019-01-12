Ученые-онкологи назвали семь потенциальных симптомов рака

Ученые из онкологического центра Macmilla (Макмиллан, Лондон) назвали семь симптомов, которые должны насторожить человека и призвали при их наличии срочно обратиться к врачам. Известный врач объяснил, сколько воды необходимо пить

Необходимо бежать в клинику, если у вас появились неожиданные изменения в работе кишечника или мочевого пузыря; длительное время не заживает рана; кровотечение, которое непонятно для вас; уплотнение, новообразование в груди или в другом месте тела; расстройство желудка или трудности при глотании; изменение формы родинки; продолжительный сильный кашель и изменение голоса до хрипоты.

Не факт, что медики выявят онкологию, возможно, эти причины - симптомы других болезней, но лучше предотвратить серьезное заболевание. Ученые и врачи во всем мире считают, что риском для развития рака являются курение, злоупотребление вредными продуктами и алкоголем, ожирение, малоподвижный образ жизни.