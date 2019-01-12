Известный врач объяснил, сколько воды необходимо пить

Врач Александр Мясников просто и доступно объяснил, сколько жидкости в день необходимо потреблять человеку. Люди постоянно спрашивают известных докторов Мясникова и Елену Малышеву, ведущих программы о здоровье на телевидении, нужно ли пить два литра воды каждый день.

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Малышева со своей командой врачей утверждает - да. Мясников в Инстаграм подробно ответил на простой вопрос "Пить или не пить?". "Тут по сути простая арифметика, наподобие закона сохранения энергии: «Сколько чего в одном месте убыло, столько должно в другом месте и прибавиться»", - объясняет доктор.

"Сколько приблизительно жидкости выделяет наш организм? При нормальной температуре окружающей среды;

С мочой — 600 мл,

С калом — 200 мл,

С потом — 400 мл, Через дыхание — 400 мл Итого: 1600 мл

В наш организм поступает:

С продуктами питания (исключая суп, соки, напитки, только с тем, что жуют)— 800 мл,

Углеводы в организме расщепляются на углекислый газ и воду — 400 мл (процесс оксигинации угл проходили в школе)

Итого: 1200 мл

Разница между двумя этими показателями — 400 мл, у кого-то — 500 мл. Вот столько влаги жизненно необходимо: воды, чая, кофе, вина, наконец!"

"Все, что вы выпьете дополнительно, выведут почки или, при нарушении их функции, задержится в виде отеков Поэтому надо следовать не советам «знатоков», а доверять своей жажде. Если не подстегивать её солью, то организм выйдет на индивидуальный и правильный уровень потребления воды", - пишет Мясников.

"Подчеркиваю: САМ ВЫЙДЕТ! Водно-солевой баланс- один из самых стойких в нашем организме! На его страже стоят наши осмотические рецепторы, которые улавливают малейшие отклонения в концентрации солевого раствора, чем собственно и является плазма нашей крови. И если осморецептор такие отклонения регистрирует, тут же идёт команда на выделение или наоборот- задержку антидиуретичнского гормона, натрийуретического гормона, альдостерона и других биологических активных веществ, стоящих на страже нашего гомеостаз - постоянствах водно-солевого обмена", - разъяснил Мясников.

Он отметил, что наши мамы бабушки не задумывались, сколько пить воды. "Помните: баланс! Все, что вы выпьете сверх необходимого для поддержания баланса, столько почки и выведут!", - подчеркнул он.