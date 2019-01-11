В Москве ДТП произошло на Киевском шоссе, есть погибшие

В Москве в пятницу, 11 января, вечером, шесть автомобилей, в том числе такси, столкнулись на Киевском шоссе неподалёку от станции метро "Румянцево". По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, - передает ТАСС.

Информация о пострадавших выясняется. На месте аварии работают сотрудники ДПС, спасатели, медики. В районе аварии движение машин затруднено.

В тот же вечер авария произошла на дублере Алтуфьевского шоссе. Здесь столкнулись два легковых автомобиля. На помощь пострадавшим прибыла бригада "скорой помощи".