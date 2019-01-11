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Горячий ТОП региональных новостей

11 января 2019, 21:07 [«Аргументы Недели», А. Гаврилина ]

Горячий ТОП региональных новостей
Фото: globallookpress.com

На повестке дня уходящей недели банда «черных риэлторов» в Тверской области, обрушение подъезда дома в Магнитогорске, причинение смерти по неосторожности в Минеральных Водах и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Банде «черных риэлторов», убивавшей москвичей, добавили еще одну статью.  Так, к обвинениям в убийствах и мошенничествах был добавлен эпизод о краже в крупном размере, сообщает Афанасий-бизнес.

Владимир Путин потребовал назвать точные сроки создания культурных кластеров в регионах России. Путин отметил, что запрос на высокую культуру растет с каждым годом. "Эту тенденцию, безусловно, нужно поддержать", - сказал российский лидер. Об этом передает Полуостров Камчатка.  

Сибиряк забрал любимый унитаз после развода с женой. После развода с супругой житель Советского района Новосибирска забрал с собой обои со стен, снял всю сантехнику и розетки. Об этом пишет НДН.инфо.  

В Кирове наркоман брал «синтетику» в фасадах домов. Как сообщает Новый вариант, мужчина взял вещество из тайников-закладок, обустроенных в фасадах жилых зданий на улицах Казанской и Попова. Наркотик он хранил, пока его не задержали росгвардейцы.

Экс-супруга пенсионера обчистила его квартиру на общую сумму 1 350 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 330 УК РФ «Самоуправство». Максимальная санкция статьи – арест на срок до 6 месяцев. Об этом пишет НИА Калининград.

Число погибших в Магнитогорске возросло до 33. Как передает Vestiural, по последним данным, жертвами трагедии стали в том числе шестеро детей.

Сколько самарцы тратили онлайн в новогодние праздники. Жители Самары активно занимались онлайн-шопингом. В топ-5 популярных товаров, которые они заказывали через интернет, вошли одежда, обувь и аксессуары, книги, бытовая техника, товары для хобби, косметика и парфюмерия и товары для дома, сообщает SamaraToday.

В Минеральных Водах врачи-хирурги подозреваются в причинении смерти по неосторожности пациентке. Как пишет Ставропольский Репортер, семьи, в августе 2018 года в приёмное отделение больницы обратилась женщина с жалобами на боли внизу живота. После её осмотра врач поставил диагноз и провёл операцию на пупочную грыжу, не выявив гангренозно-перфоративный аппендицит. Женщина умерла.

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