Михаил Ефремов оценил предложение депутата давать детям алкоголь

Актер театра и кино Михаил Ефремов прокомментировал предложение зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова приучать своих детей к качественному алкоголю. В Госдуме предложили приучать детей к качественному алкоголю

По словам Ефремова, он считает эту идею "полной ерундой". Относительно возраста ребенка (16 лет) - актер в качестве примера вспомнил такие жаркие страны как Италия и Испания, пишет РИА ФАН.

Там алкоголь предлагается детям по достижении возраста десяти лет: "В России у нас холоднее, поэтому, может быть, предлагается пить спиртное с шестнадцати", - предположил артист.

Напомним, как ранее сообщали АН, депутат Госдумы РФ Андрей Свинцов предложил родителям приучать своих отпрысков к хорошему алкоголю, чтобы научить отличать его от суррогата.