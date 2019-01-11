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Михаил Ефремов оценил предложение депутата давать детям алкоголь
11 января 2019, 21:27 [ «Аргументы Недели» ]
Актер театра и кино Михаил Ефремов прокомментировал предложение зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова приучать своих детей к качественному алкоголю.
По словам Ефремова, он считает эту идею "полной ерундой". Относительно возраста ребенка (16 лет) - актер в качестве примера вспомнил такие жаркие страны как Италия и Испания, пишет РИА ФАН.
Там алкоголь предлагается детям по достижении возраста десяти лет: "В России у нас холоднее, поэтому, может быть, предлагается пить спиртное с шестнадцати", - предположил артист.
Напомним, как ранее сообщали АН, депутат Госдумы РФ Андрей Свинцов предложил родителям приучать своих отпрысков к хорошему алкоголю, чтобы научить отличать его от суррогата.
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