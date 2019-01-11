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Аудиторы обнаружили недостаток врачей и медсестер в Москве
11 января 2019, 20:18 [ «Аргументы Недели» ]
Аудиторы Контрольно-счетной палаты Москвы обнаружили недостаток врачей и медсестер в столице.
Количество медицинского персонала в столице снижается в последние годы постоянно.
По данным аудиторов, из принятой в 2011 году госпрограммы к осени 2018 года были исключены почти все контрольные точки, которые отражали бы обеспеченность Москвы врачами, медсестрами и фельдшерами. Тем не менее, в отчете аудиторы указали, что в 2017 году медиков было меньше, чем оговорено в государственных гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи, - сообщает РБК.
В 2012–2014 годах в Москве проводилась оптимизация системы здравоохранения. В отчете Контрольно-счетной палаты поясняется, что в 2014 году в госпрограмме была указана цель — обеспечение притока медперсонала в столичные поликлиники и больницы, который бы смог восполнить «естественный отток» сотрудников, уходящих на пенсию. Но к 2017 году численность врачей и медсестер, наоборот, снизилась — с 47 179 до 44 103 человек и с 88 667 до 72 316 человек соответственно. И хотя доля молодых врачей несколько выросла, но в 2017 году сократилось количество специалистов, имеющих квалификационную категорию.
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