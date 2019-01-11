В Госдуме предложили приучать детей к качественному алкоголю

Детей необходимо приучать к хорошему алкоголю, чтобы в будущем они могли отличить его от суррогата. Такое заявление сделал депутат Госдумы, представитель партии ЛДПР Андрей Свинцов.

Родителям стоит рассказывать детям про алкоголь и первыми дать его попробовать, чтобы обезопасить их от отравления, уверен зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"В 16 лет ребенку можно дать бокал хорошего вина: "Попробуй, что это такое, чтобы тебе не нужно было идти кого-то просить, чтобы тебе покупали суррогат. Не дай Бог, еще отравитесь", - привел Свинцов пример пояснения.

О своей инициативе российский депутат рассказал в пятницу агентству городских новостей "Москва". При этом он подчеркнул, что, по его мнению, рассказывать несовершеннолетним про алкогольную продукцию необходимо в семье.